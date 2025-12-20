Orbán Viktor országjárása mozgósítja a békepárti patrióta szavazókat

Deák Dániel Facebook : „Természetesen sosem szabad hátradőlni, csak a leadott szavazat számít. Ezért van nagy jelentősége Orbán Viktor országjárásának, amely egyben mozgósítja a békepárti patrióta szavazókat, és megszólítja a bizonytalanokat is. Orbán Viktor az imént ért haza Brüsszelből, holnap pedig már Szegeden tart gyűlést több ezer ember előtt Lázár Jánossal közösen, így a rendezvény egyben egy Lázárinfó is lesz.”