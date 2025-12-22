Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Oroszország ukrajnai inváziója minden volt, csak elkerülhetetlen nem”

„Oroszország ukrajnai inváziója minden volt, csak elkerülhetetlen nem”

Ambrózy Áron
2025. 12. 22. 6:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Az élet minden pillanatát habostortaként élvezni akaró kormányzati alkalmazottakat nyugodtan könyveljük el közveszélyes elmebetegnek. Legújabb üdvöskénk Amanda Sloat a Biden-érából, aki fenti tételt igazolja. A Nemzetbiztonsági Tanács volt elnöki különleges tanácsadója és Európáért felelős vezető igazgatója egy „interjúban” elismerte, azért nem előzték meg egy sima és egyszerű kompromisszummal Oroszország támadását, mert attól kellemetlenül érezték volna magukat. Most biztos sokkal kellemesebb, tisztább és szárazabb érzés számolgatni a halottak és sebesültek millióit. Kijelenthetjük tehát, hogy Oroszország ukrajnai inváziója minden volt, csak elkerülhetetlen nem. Sőt! Tulajdonképpen nehezebb volt eljutni a háborúig, mint azt megakadályozni, csak néhány komoly és a feladatához felnőtt diplomatára, meg némi erélyre lett volna szükség.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.