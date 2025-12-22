Ambrózy Áron Pesti Srácok: „Az élet minden pillanatát habostortaként élvezni akaró kormányzati alkalmazottakat nyugodtan könyveljük el közveszélyes elmebetegnek. Legújabb üdvöskénk Amanda Sloat a Biden-érából, aki fenti tételt igazolja. A Nemzetbiztonsági Tanács volt elnöki különleges tanácsadója és Európáért felelős vezető igazgatója egy „interjúban” elismerte, azért nem előzték meg egy sima és egyszerű kompromisszummal Oroszország támadását, mert attól kellemetlenül érezték volna magukat. Most biztos sokkal kellemesebb, tisztább és szárazabb érzés számolgatni a halottak és sebesültek millióit. Kijelenthetjük tehát, hogy Oroszország ukrajnai inváziója minden volt, csak elkerülhetetlen nem. Sőt! Tulajdonképpen nehezebb volt eljutni a háborúig, mint azt megakadályozni, csak néhány komoly és a feladatához felnőtt diplomatára, meg némi erélyre lett volna szükség.”