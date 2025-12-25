Őszintén a Tiszáról

Best of Augusztus (08.18.) Kovács Gergely Magyar Hang: „Nagyon remélem, hogy kiépül addigra tényleg egy erős szakmai csapata, mert ez az orvosi vita nagyon nem sikerült nekik szerintem. Igazán felkészíthették volna a képviselőjüket, mert az nem szakpolitika, hogy felolvas egy levelet, hogy valahol nincs áram. Csak az a baj, hogy nem mernek semmilyen szakpolitikai elképzelést mondani, de azért öt mondatot csak kitalálhatnának, hogy mit akarnak majd az egészségügyi rendszerrel. Veszély az is, hogy tud-e olyan képviselőket találni, akik megmaradnak a pártjában éveken át, mert a sok pénztől meg tudnak bolondulni az emberek, ráadásul a Fidesznek lesznek milliárdjai arra, ha esetleg valakit át kéne állítani.”