Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Őszintén a Tiszáról

Őszintén a Tiszáról

Kovács Gergely
2025. 12. 25. 6:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Best of Augusztus (08.18.) Kovács Gergely Magyar Hang: „Nagyon remélem, hogy kiépül addigra tényleg egy erős szakmai csapata, mert ez az orvosi vita nagyon nem sikerült nekik szerintem. Igazán felkészíthették volna a képviselőjüket, mert az nem szakpolitika, hogy felolvas egy levelet, hogy valahol nincs áram. Csak az a baj, hogy nem mernek semmilyen szakpolitikai elképzelést mondani, de azért öt mondatot csak kitalálhatnának, hogy mit akarnak majd az egészségügyi rendszerrel. Veszély az is, hogy tud-e olyan képviselőket találni, akik megmaradnak a pártjában éveken át, mert a sok pénztől meg tudnak bolondulni az emberek, ráadásul a Fidesznek lesznek milliárdjai arra, ha esetleg valakit át kéne állítani.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

Csépányi Balázs avatarja

Azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.