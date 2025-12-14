Németh Péter, Népszava: „Hát nem tudom, kik fogják megütni a bokájukat, tényleg a DK következetesen fellépő, és a botrány feltárásában jelentős szerepet vállaló és vivő politikusait fogja meghurcolni az igazságszolgáltatás, vagy egyszer a kormányzati aktorok is sorra kerületnek. Ma nem látszik ilyen törekvés; bármily hazugság, félrevezetés belefér a hatalmi kommunikációba. Gondolják ők… Kiindulva abból, hogy az erőszakos fellépés a fenyegetettség elegendő ahhoz, hogy elhallgattassa az okvetetlenkedőket; amúgy is ott van a kezükben a nyilvánosság majd’ kilencven százaléka, ezek aztán tényleg kézben tartott felületek, azt írják, mondják, amit a Karmelitából diktálnak nekik.”



