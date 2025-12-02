P.E. hipotézise: ha nyer a Fidesz, akkor a magyaroknak semmi se számít

Pottyondy Edina Facebook: „Tavasszal változás lesz az országban. Vagy megbukik a velejéig gonosz, még annál is korruptabb és teljesen alkalmatlan kormánypárt, vagy meg kell barátkoznunk azzal a nagyon idegesítő gondolattal, hogy a magyaroknak nemcsak a demokrácia leépítése, a jogállam hiánya és a közszolgáltatások gyalázatos színvonala nem számít, de a megélhetés, az infláció, a lakásszegénység és az élelmiszerárak sem.”