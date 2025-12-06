Perintfalvi most egy főszerkesztőt jelentene fel

Perintfalvi Rita Facebook: „Aztán jön azoknak az európai vezetőknek a felsorolására, akik „elkötelezték magukat a háború mellett”. Természetesen a sort Ursula von der Leyen kezdi, de nem hiányozhat Manfred Weber sem. Majdhogy az egésznek legyen konkrét TISZA ellenes üzenete is, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyról is lehoznak egy fotót: „Ha kell mindenkit berántunk” szalagcímmel. S mindezt a Borsonline, a Fb leírása szerint Bors Szórakoztató Napilap produkálta! Ez a gyomorforgató borzalom mégis kinek szórakoztató!? ️El a kezekkel a postaládáinktól! Engedély nélkül ilyen mocskot nem dobhattok bele! Ez konkrétan Btk.-ás bűncselekmény, kimeríti a Büntető Törvénykönyv 337. §-a (Rémhírterjesztés) és a 338. §-a (Közveszéllyel fenyegetés) által leírtakat! Melyek büntetése alapesetben 3 év szabadságvesztés. Szerintem fel kellene jelentenünk a Borsonline főszerkesztőjét!”