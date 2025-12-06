Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Perintfalvi most egy főszerkesztőt jelentene fel

Perintfalvi most egy főszerkesztőt jelentene fel

Perintfalvi Rita
2025. 12. 06. 15:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Perintfalvi Rita Facebook: „Aztán jön azoknak az európai vezetőknek a felsorolására, akik „elkötelezték magukat a háború mellett”. Természetesen a sort Ursula von der Leyen kezdi, de nem hiányozhat Manfred Weber sem. Majdhogy az egésznek legyen konkrét TISZA ellenes üzenete is, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyról is lehoznak egy fotót: „Ha kell mindenkit berántunk” szalagcímmel. S mindezt a Borsonline, a Fb leírása szerint Bors Szórakoztató Napilap produkálta! Ez a gyomorforgató borzalom mégis kinek szórakoztató!? ️El a kezekkel a postaládáinktól! Engedély nélkül ilyen mocskot nem dobhattok bele! Ez konkrétan Btk.-ás bűncselekmény, kimeríti a Büntető Törvénykönyv 337. §-a (Rémhírterjesztés) és a 338. §-a (Közveszéllyel fenyegetés) által leírtakat! Melyek büntetése alapesetben 3 év szabadságvesztés. Szerintem fel kellene jelentenünk a Borsonline főszerkesztőjét!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.