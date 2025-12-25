Peti, a „miniszterfeleség”

Best of augusztus (08. 25.) Stumpf András, Válaszonline: „A feladatok elhanyagolása és az udvaroncok kitömése ugyanannak az érmének a két oldala tehát, s mindkettő a rendszer lényegéből következik. Azaz egyik sem újdonság. Egy jól ismert példa: Magyar Péter sem csak csodálatos képességeinek köszönhette anno, »miniszterfeleség« korában, hogy állami cégnél lehetett első ember, meg mindenféle udvari bankokban tisztségviselő.”