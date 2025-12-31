Peti reményvesztése, az Economistot is jól be kellene tiltani

Lóránt Károly háború Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.