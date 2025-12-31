Peti reményvesztése, az Economistot is jól be kellene tiltani

Deák Dániel, Facebook: „A világ legismertebb gazdasági lapja, a balliberális The Economist szerint jövőre a Fidesz kapja a több listás szavazatot 55:43 arányban!”
Így írnak ők – December 31., délelőtt
Deák Dániel, Facebook: „A világ legismertebb gazdasági lapja, a balliberális The Economist szerint jövőre a Fidesz kapja a több listás szavazatot 55:43 arányban!”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!