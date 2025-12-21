Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Petinek marad az ócska hergelés!

Petinek marad az ócska hergelés!

Máthé Zsuzsa
2025. 12. 21. 7:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máthé Zsuzsa Facebook: „Kedves Magyar Péter! Nem tartasz tőle, hogy egyszer rád szakad “Isten szabad ege”, ahogy azt ma többször is emlegetni voltál kedves mesterkélt “szögedizéseid” közepette? Nos. A Szegedi Tudományegyetem nem “fideszes kifizetőhely”, ahogy deliráltad, hanem hazánk nemzetközileg is elismert, rangos egyeteme, kutatási centruma. Idén éppenséggel a legjobb magyar egyetemként végzett az ARWU nemzetközi rangsorban, Magyarországon egyedüliként a top 500-as pozícióban van, a 401–500. sávban. Értem én, hogy egyre nagyobbakat kell mondj, hogy ne kelljen a Brüsszelben fogalmazott valós gazdasági terveitekről (értsd brutális megszorítási csomagotokról) egy mukkot se mondani; ahogy a háborúval kapcsolatos álláspontról vagy a uniós migrációs nyomás kapcsán képviseltekről is sunyítanod kell még áprilisig. Ezért marad az ócska hergelés.” 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekerőszak

Adventben, a gonosz markában

Kondor Katalin avatarja

Nincsenek okos és hiteles párbeszédek, van viszont erőszak és vannak fegyverek. Minden nap.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.