Petinek marad az ócska hergelés!

Máthé Zsuzsa Facebook: „Kedves Magyar Péter! Nem tartasz tőle, hogy egyszer rád szakad “Isten szabad ege”, ahogy azt ma többször is emlegetni voltál kedves mesterkélt “szögedizéseid” közepette? Nos. A Szegedi Tudományegyetem nem “fideszes kifizetőhely”, ahogy deliráltad, hanem hazánk nemzetközileg is elismert, rangos egyeteme, kutatási centruma. Idén éppenséggel a legjobb magyar egyetemként végzett az ARWU nemzetközi rangsorban, Magyarországon egyedüliként a top 500-as pozícióban van, a 401–500. sávban. Értem én, hogy egyre nagyobbakat kell mondj, hogy ne kelljen a Brüsszelben fogalmazott valós gazdasági terveitekről (értsd brutális megszorítási csomagotokról) egy mukkot se mondani; ahogy a háborúval kapcsolatos álláspontról vagy a uniós migrációs nyomás kapcsán képviseltekről is sunyítanod kell még áprilisig. Ezért marad az ócska hergelés.”