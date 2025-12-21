Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Pottyondy mint az önjelölt intellektuális és morális origó

Pottyondy mint az önjelölt intellektuális és morális origó

Pottyondy Edina
2025. 12. 21. 14:55
Pottyondy Edina, Facebook: „Ahol egykor Pokorni, Kövér és Áder volt, vagy később Rogán, Lázár és Pintér állt, most Bohár, Deák és a Kopasz, aki oszt hesszel. A hatalmuk minimális, mert könnyebb őket lecserélni, mint egy minisztert vagy egy négy évre választott képviselőt. Mindannyian csereszabatosak, de mégis ők azok, akik ott vannak a döntések közelében, ők azok, akik megvívják a politikai küzdelmeket, ők azok, akik az intellektuális és az erkölcsi tőkesúlyt adják a Fidesznek. (LOL)”

