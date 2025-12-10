Pride-meccsnap lesz(?) jövőre a foci VB-n, a sorsolás alapján tuti a botrány

Dúró Dóra Facebook: „A 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezői új szintre emelték az LMBTQ-őrületet: bejelentették, hogy a torna egyik játéknapját Pride-meccsnappá nevezik ki. A döntés az amerikai Seattle helyi szervezőitől származik, akik még a sorsolás előtt eldöntötték, hogy a meccsnek ideológiai propagandát kell közvetítenie. A folytatás amilyen abszurd, olyan szellemes is: sikerült egy Egyiptom–Irán párosítást kisorsolni az alkalomra, két olyan országot, ahol a homoszexualitás bűncselekmény, Iránban egyenesen halálbüntetéssel is járhat. Egyelőre nincs róla információ, mit szólnak a nagyszerű hírhez az érintettek, de nem lehet túl nagy az öröm.”