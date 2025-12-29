„Pusztító ellenszélben a Tisza józansága szükséges”

Best of December (12.01.) Schilling Árpád, Facebook: „Sokat fog számítani, hogy a hátralévő időben a Tisza képviselőjelöltjeinek milyen kapcsolatot sikerül kialakitaniuk helyi szinten, beleértve a korábbi ellenzéki képviselőkkel folytatott párbeszédet is. A rezsim leváltásának nem lehet akadálya a pártok vagy magánszemélyek egyéni érdeke, a személyeskedés, a kisszerű politikai csatározások. Nem az számít, hogy ki hova tartozik, hanem, hogy ki mit tesz a választókért. A jelenlegi kormánypárt gerjesztette pusztító ellenszélben sokat fog számítania az ellenzéki aktorok bölcsessége, türelme, jószándéka és szakmaisága. Üdvös lenne csökkenteni az ellenzéki pártok egymás elleni küzdelmét, és ebben a Tisza józanságára is szükség lesz. Talán nem kellene eleve lezárni az együttműködések lehetőségét, több mozgásteret adni a helyi szintű politikának. A két pártról szóló szavazást illúziónak tartom, ezért támogatom a kibeszélést és megegyezést a szektásodás helyett.”