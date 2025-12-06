Raskó is rácsavarodott Áprilisra

Raskó Gyögy Facebook: „Nagyon le lehet maradva a Fidesz a Tiszától, hogy már Áder Jánost is be kell dobni a kampányba. Ő valóban elfogadottabb, mint Lázár, Orbán és társai. De nem hiszem, hogy személye és beszéde fordítana a helyzeten.”
