Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Raskó is rácsavarodott Áprilisra

Raskó György
2025. 12. 06. 6:44
Raskó Gyögy Facebook: „Nagyon le lehet maradva a Fidesz a Tiszától, hogy már Áder Jánost is be kell dobni a kampányba. Ő valóban elfogadottabb, mint Lázár, Orbán és társai. De nem hiszem, hogy személye és beszéde fordítana a helyzeten.”


 

