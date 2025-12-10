Raskót megviselte Németh Szilárd távozása

Raskó György Facebook : „Nagyon csalódott vagyok. Németh Szilárd emblematikus figurája a Fidesznek, a külvárosi kocsmák hangulatát idéző műveletlen fickó, aki hülyére zabálja magát egészségtelen "magyaros" ételekkel. Tehát pont beleillik a Fidesz eszményképbe. Sajnálom, hogy távozik. Király Nóra eddig a mi körzetünkben jeleskedett, illedelmes, sok vizet nem zavaró úrilánynak ismertem meg. Németh Szilárd totál ellentéte. Meglátjuk mire viszi, a Fidesz számára totálisan esélytelen vk.-ban.”