Riogatás light: ötvenes évek, NER, meg amit akartok

Etele tér

Szabó László: Újbuda vezetése politikai harcot folytat a kerületiek érdekeinek képviselete helyett

A politikus érthetetlennek tartja, hogy a kerület baloldali vezetése konfliktust generál a fővárossal, miközben az újbudaiak érdeke az Etele tér átfogó megújítása és az üzemi vágány észszerű kialakítása lenne.