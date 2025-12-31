Rita nem tudja Magyar-e a Messiás, de sejti...

Perintfalvi Rita, Facebook: „Azt nem tudom, hogy Magyar Péter-e a Messiás, azt sem tudom, hogy képes lesz betölteni azt az elképesztő várakozást, ami a személyéhez és a mozgalmához kapcsolódik, és aminek a terhe alatt a legtöbb ember összeroppanna se perc alatt, de az biztos, hogy nem emlékszem korábbról arra, hogy valaha is bármelyik ellenzéki politikus támogatóit olyan szintű minősíthetetlen és központilag vezérelt, tömeges gyalázkodás érte volna, mint éppen az övéit. ️ S nem csupán a magát nyíltan fideszesnek valló, irányított beszélőfejek (politikusok, influenszerek, trollok stb.) révén, hanem az ún. putyini típusú álellenzék által is. Ez utóbbiak 16 éve azt játszák, hogy ők a rendszer ellenzéke, miközben minden megnyilvánulásukkal az orbáni diktatúra fennmaradását szolgálják.”