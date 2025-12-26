Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Sisteregnek a „pedofideszes” jelzők

Rivafinoli Francesca
2025. 12. 26. 15:16
Francesca Rivafinoli, Mandiner: „Minek érzelmi intelligencia és jóérzés oda, ahol pártpolitikai alapon ellentéteket is lehet élezni, két Szeretethimnusz-recitálás között. De azok voltak még a boldog idők, amikor ezen fennakadtunk – hisz egy hét se telt el, és már tiszás nagyik is kacagva terjesztik egy »humorista« úgynevezett poénját, miszerint egy felnőtt férfi politikus épp a következő négyévest várja. Érted, a következő négyéves csöppséget, hahaha, zseniális! – megy a lelkendezés, képzeletbeli kiskorú áldozatokon és képzeletbeli pedofil tetteken vihorászva kedélyesen; csak úgy sisteregnek a »pedofideszes« jelzők is internetszerte újfent, tisztességes kormánypárti kommentelőkre (tudom, »szeretetország« legelkötelezettebb nagykövetei szerint tisztességes kormánypárti nem létezik, ilyen ez az unortodox árokbetemetés). Pedig igazán nem lenne nagy innováció, ha inkább kihelyeznének itt-ott néhány méretes molinót, amelyre mindenki kiírhatná magából, hogy egészen konkrétan milyen megalapozott bajai vannak Semjén Zsolttal. Simán lehetnek ilyenek bőven – de akkor azt tessék megfelelő formában levezetni, a pedofíliával való hitvány humorizálás helyett.”

