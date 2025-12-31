Rendkívüli

Skrabski megtámadásával annulálta a magáról hazudott képet Magyar

Skrabski megtámadásával annulálta a magáról hazudott képet Magyar

Skrabski megtámadásával annulálta a magáról hazudott képet Magyar

Trombitás Kristóf
2025. 12. 31. 14:50
Trombitás Kristóf, Facebook: „van annak valami ocsmány naturalizmusa, hogy miközben Magyar, mint valami harcos feminista ikon, kiáll a vele termelési riportot készítő hölgy mellett, de ráuszítja a trolljait és személyét Skrabski Fruzsinára, mert… miért is? mert van véleménye és az irányában nem termelési riport? az van, hogy ha Fruzsina életművében csak a Biszku-film lenne, akkor is százszor annyit tett volna le az asztalra, mint Vargáné. tudom, talmi, de olyan élvezet lesz nézni ezt a csávót április 12-én este, mondjuk egy jégpályán. és mellette még a családja sem lesz ott.”

