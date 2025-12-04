Szakértő „úr”: nyálas, macskahangon dumáló, jóllakott kismalac

Raskó György Facebook: „Ezt a nyálas, macskahangon dumáló, jóllakott kismalacot eddig is nehezen viseltem el, Orbán melletti jajgatását hallván meg pláne.”
Így írnak ők – December 4., délelőtt
Raskó György Facebook: „Ezt a nyálas, macskahangon dumáló, jóllakott kismalacot eddig is nehezen viseltem el, Orbán melletti jajgatását hallván meg pláne.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!