Mező Gábor, Facebook: „Ő János, írógép-szerelő. Már évek óta nincs munkája, igaz, nem is szeret dolgozni. Kedvenc hobbija a sakkozás, a konspirálás és a fotelbe szellentés. János nagyon elégedetlen a jelenlegi rendszerrel, félelmetesnek tartja azt, ami az elmúlt tizenöt évben történt. János hisz a szeretetben, hisz abban, hogy a szolidaritás és a szeretet átalakíthatja a társadalmat. Aki meg nem hisz neki, azt szívesen eltapossa. János kedves ember, csak azokat nem szereti, akik ellent mondanak neki. A régebbi időben a falhoz állította az ilyeneket, ma már inkább elektrosokkgéphez kötözteti, rendőrökkel megvereti, börtönbe veti azokat, akik nem kérnek a szeretetből és a szabadságból. János szereti a parizert, a száraz kiflit és a palacsintát, és persze az Európai Uniót is, egyszerűen csodálatosnak tartja. Olyan csodálatosnak, mint egykor a Szovjetuniót. János mindent tud az árulásról, ha van specialitása a gyávaságon túl, akkor az az árulás. Szavazz Jánosra, a szakértőre, a lélek szakértőjére, aki kiáll a gyerekek, az elnyomottak mellett, és sortűzzel tesz rendet azok között, akik nemet mondanak a semleges neműek vécéjére, a szivárványos tojásrántottára, Győzike államtitkárságára és Korda Gyurira.”