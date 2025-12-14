Szombati demonstráció, létszámellenőrzés III.

Deák Dániel Facebook: „A külföldről finanszírozott médiumok ki vannak akadva, hogy be mertük mutatni: ez a valaha volt legkisebb budapesti eseménye a Tiszának. A Telex és 444 válogathat alulról lőtt, elmosódott fáklyás hangulatfotókat. De attól a tények még tények: 15:32-kor, a rendezvény kezdete után 30 perccel még a napfényben világosan látszott, mennyien vannak. Mutatom ismét a képet. A magyarok nem veszik be a Tiszás álhíreket. Hiába igyekszik az összes Tiszás médium, nem sikerül elterelniük a figyelmet a Tisza megszorítócsomagjáról.”