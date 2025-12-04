Teljesen Átlátszó történet

Lánczi Tamás Facebook: „A Szuverenitásvédelmi Hivatal fenntartja minden, a honlapján közzétett jelentése alapján korábban tett megállapítását. A vizsgálati jelentésből világosan kiderül, hogy az Átlátszó egy külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, amely sajtóterméknek álcázza magát. Finanszírozása döntő része külföldről, ezen belül legnagyobb mértékben a Soros Györgyhöz köthető pénzosztó szervezetektől érkezik. Az Átlátszó szisztematikusan visszaél a közérdekű adatokkal. Több mint 9000 dokumentumot töltött fel a hálózat amerikai központjának szerverére, és ezzel lehetőséget ad külföldi befolyásolási kísérleteknek. Rendszeresen részt vesz uniós koncepciós eljárások megalapozásában, melyek célja Magyarország mozgásterének csökkentése, az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása. Az Átlátszó külföldről finanszírozott tevékenysége sérti Magyarország érdekeit, és veszélyezteti nemzeti szuverenitásunkat.”