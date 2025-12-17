Tényleg a brüsszeli pszichopaták akarata szerint kell élnünk?

Bálint Botond Pesti Srácok: „Úgy is leírhatjuk az EU jelenlegi működését, hogy az éppen birodalommá szervezi át magát és teljesen át akarja venni a nemzeti parlamentek jogait, miközben azok kötelességeit meghagyja helyben, sőt tömegével állapít meg nekik újakat, olyanokat, amelyek a brüsszeli pszichopaták agyában tenyészik ki. A brüsszeli elit semmiben nem különbözik már az NSDAP vagy a Szovjetunió Kommunista Pártjának elitjétől, sem erkölcsileg, sem emberileg, sem politikai tehetségében. A célja is az, hogy a saját, minden emberségtől és józan észtől mentes akaratát ránk erőszakolja. De ezt már nem általánosan kell fölfognunk, hanem úgy, hogy az EU pribékjei eljönnek a lakásunkba, megmondják mit ehetünk, mivel fűthetünk, milyen autóval járhatunk, mit mondhatunk, mit írhatunk le a közösségi médiában, mit taníthatunk a gyerekeinknek, kit kell gyűlölnünk és kit kell szeretnünk, ki ellen kell hadba mennünk és kinek kell megadnunk magunkat, melyik istenben hihetünk és melyik tanítása szerint nem élhetünk.”