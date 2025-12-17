Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tényleg a brüsszeli pszichopaták akarata szerint kell élnünk?

Tényleg a brüsszeli pszichopaták akarata szerint kell élnünk?

Bálint Botond
2025. 12. 17. 14:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „Úgy is leírhatjuk az EU jelenlegi működését, hogy az éppen birodalommá szervezi át magát és teljesen át akarja venni a nemzeti parlamentek jogait, miközben azok kötelességeit meghagyja helyben, sőt tömegével állapít meg nekik újakat, olyanokat, amelyek a brüsszeli pszichopaták agyában tenyészik ki. A brüsszeli elit semmiben nem különbözik már az NSDAP vagy a Szovjetunió Kommunista Pártjának elitjétől, sem erkölcsileg, sem emberileg, sem politikai tehetségében. A célja is az, hogy a saját, minden emberségtől és józan észtől mentes akaratát ránk erőszakolja. De ezt már nem általánosan kell fölfognunk, hanem úgy, hogy az EU pribékjei eljönnek a lakásunkba, megmondják mit ehetünk, mivel fűthetünk, milyen autóval járhatunk, mit mondhatunk, mit írhatunk le a közösségi médiában, mit taníthatunk a gyerekeinknek, kit kell gyűlölnünk és kit kell szeretnünk, ki ellen kell hadba mennünk és kinek kell megadnunk magunkat, melyik istenben hihetünk és melyik tanítása szerint nem élhetünk.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.