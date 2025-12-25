Tessék megnyugodni, Laci bácsi!

Best of augusztus (08. 27.) Juszt László, Facebook: „Tévedés ne essék, ez komoly jogászi feladat, hiszen legalább 60-70 csatlakozó törvényt is módosítani kell ahhoz, hogy azok kapcsolódva az alaptörvényhez Orbánt akár »dinasztikus« uralkodóvá tegye. Nem tévedés! Ezzel a parlamenttel és ezzel a kétharmaddal ütésállóvá, életfogytig tartóvá, s akár még örökölhetővé is tehetik a pozíciót. Egyszersmind szinte a nullához redukálhatják a miniszterelnöki funkciót, amit abban az esetben akár meg is nyerheti bárki más. Tetszik vagy nem, a lehetőség adott.”