Tisza-tervek: „nem jó a megközelítés

Fodor Gábor Facebook: „,A Tisza rendszerváltó terveivel kapcsolatban el kell mondani, hogy soha nem jó az a megközelítés, hogy „dobjunk ki mindent az ablakon”, és kezdjük teljesen ismeretlenekkel. Ez butaság. Egy normális társadalomban a dolgok egymásra épülnek: a tudást és a tapasztalatot átadjuk. Nem úgy van, hogy mindenki, aki előttünk volt, ostoba és alkalmatlan, aki pedig most jön, az mind kiváló és csodálatos.”