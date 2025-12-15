Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tisza-tervek: „nem jó a megközelítés

Tisza-tervek: „nem jó a megközelítés

Fodor Gábor
2025. 12. 15. 6:35
Fodor Gábor Facebook: „,A Tisza rendszerváltó terveivel kapcsolatban el kell mondani, hogy soha nem jó az a megközelítés, hogy „dobjunk ki mindent az ablakon”, és kezdjük teljesen ismeretlenekkel. Ez butaság. Egy normális társadalomban a dolgok egymásra épülnek: a tudást és a tapasztalatot átadjuk. Nem úgy van, hogy mindenki, aki előttünk volt, ostoba és alkalmatlan, aki pedig most jön, az mind kiváló és csodálatos.”

