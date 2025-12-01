Tisza-tervezet, az kemény…

Apáti Bence, Facebook: „A programtervezet új járulékcsomagot is bevezetne, amely egy teljesen új közteherviselési struktúra alapjait mutatja: egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék. Nyugdíjszolidaritási járulék: 2,5 százalék. A jelenlegi nyugdíjrendszert egészítené ki, a dokumentum szerint a generációk közötti szolidaritás erősítése érdekében. Szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék. A szakképzés támogatására szolgálna, de egyben a munkaadók költségeit is tovább emelné. Szolidaritási egészségügyi járulék: 2 százalék. Második egészségügyi jellegű teherként jelenik meg, a rendszer fenntarthatóságára hivatkozva. Bérgarancia-alaphoz való hozzájárulás: 1 százalék.Ennek célja a munkavállalók védelme csődhelyzet esetén, ám a járulék a bérköltségeket tovább növeli. Gyermekvédelmi hozzájárulás: 1,5 százalék.”



