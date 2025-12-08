Török úr viccelődik, egyrészt-másrészt, na ezt szorozzuk meg mínusz eggyel

Török Gábor, Facebook: „A közönségnek pedig lehetősége van arra, hogy eldöntse, kik a függők és kik a nem függők, ehhez egy egyszerű tesztre van csak szükség. Függőnek nevezhetjük azokat a szereplőket, legyenek akár elemzők, közvélemény-kutatók, újságírók vagy más beszélő fejek, akik nem tehetik meg, hogy az ellenkezőjét mondják annak, amit mondanak. Mert ha megtennék, nem maradhatnának a helyükön, a pozíciójukban, a fórumaikon. Nem függőek (azaz politikai értelemben bizony függetlenek) pedig azok, akik akkor is tovább végezhetnék a munkájukat, ha a mondataikat mínusz eggyel megszoroznák. Ha tehát bizonytalan valaki ebben a kérdésben, csak kérdezze meg magától egy-egy közéleti megszólaló véleményét hallgatva: mondhatná ugyanitt, ugyanígy az ellenkezőjét is? Szerintem ilyen egyszerű ez.”



