„Tucatnyi billegő körzetben készül jelöltcserére a Tisza”

Best of december (12.19.) Leel-Őssy Gábor, Facebook: „Egy tiszás jelöltet ismerek személyesen. Közösen vettünk részt egy konferencián előadóként, ki-ki a saját szakmáját képviselve. Egy mai adat szerint 7% ponttal vezet a körzetében, úgy, hogy a helyiek mindössze 21%-a hallott róla vagy ismeri őt. A jelöltet nagyon szimpatikus, tisztességes embernek ismertem meg, és úgy gondolom, róla nem fognak megsemmisítő anyagok előkerülni. De lesz, akiről igen. A mért eredmény megelőlegezett, biankó bizalomról árulkodik, ergo igaza lehet a tiszás korifeusnak: mindegy, ki a jelölt, csak a logó számít. Ugyanakkor abban biztosak lehetünk, ha a jelöltön fogást találnak, akkor mindenki megismeri a történetet. Így válik mégiscsak fontossá, ki van a logó mellett, hiszen 7% pillanatok alatt porlad el egy alkalmatlan induló esetén. Magyarul, nagyon is fontos a jelölt személye. Lehet, hogy mára már tiszás beszélgetőpartnerem is így gondolja. Nem véletlenül lehet azt hallani, hogy a billegő körzetekben, több mint egy tucat helyen készülnek cserére…”