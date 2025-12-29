Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Tucatnyi billegő körzetben készül jelöltcserére a Tisza”

„Tucatnyi billegő körzetben készül jelöltcserére a Tisza”

Leel-Őssy Gábor
2025. 12. 29. 15:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Best of december (12.19.) Leel-Őssy Gábor, Facebook: „Egy tiszás jelöltet ismerek személyesen. Közösen vettünk részt egy konferencián előadóként, ki-ki a saját szakmáját képviselve. Egy mai adat szerint 7% ponttal vezet a körzetében, úgy, hogy a helyiek mindössze 21%-a hallott róla vagy ismeri őt. A jelöltet nagyon szimpatikus, tisztességes embernek ismertem meg, és úgy gondolom, róla nem fognak megsemmisítő anyagok előkerülni. De lesz, akiről igen. A mért eredmény megelőlegezett, biankó bizalomról árulkodik, ergo igaza lehet a tiszás korifeusnak: mindegy, ki a jelölt, csak a logó számít. Ugyanakkor abban biztosak lehetünk, ha a jelöltön fogást találnak, akkor mindenki megismeri a történetet. Így válik mégiscsak fontossá, ki van a logó mellett, hiszen 7% pillanatok alatt porlad el egy alkalmatlan induló esetén. Magyarul, nagyon is fontos a jelölt személye. Lehet, hogy mára már tiszás beszélgetőpartnerem is így gondolja. Nem véletlenül lehet azt hallani, hogy a billegő körzetekben, több mint egy tucat helyen készülnek cserére…”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.