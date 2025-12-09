Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tudjuk, hogy mit jelent belesodródni egy világháborúba, elég is volt belőle

Szabó Gergő
2025. 12. 09. 7:08
Szabó Gergő Origo: „Ursula von der Leyen és brigádja évek alatt semmit sem tett a valódi béke eléréséért, pedig Európát kihagyhatatlan szereplőként próbálja eladni. Ám a kontinens sem a tárgyalóasztalnál, sem a katonai potenciált tekintve sehol sincs a többi szereplőhöz képest. A háború negyedik évében járunk, ám ez idő alatt az európai liberális vezetés semmit sem tett annak érdekében, hogy megvédje önmagát, csupán heti szinten harcias és semmitmondó nyilatkozatokat tett. A hadianyaggyárak nem épülnek, lőszergyártás csak szavakban van, mentális szempontból pedig még rosszabb helyzetben van a kontinens, hiszen csak a drag queenek, homoszexuális propaganda és a nemváltás tekintetében tudnak kitartóak lenni. Most, amikor az oroszok átálltak hadigazdaságra és kőkeményen kiképzett, kipróbált hadseregük van, Európa a semmiből be akarja vezetni a sorkatonaságot és miután 2022 tavaszán nem engedte az ukránokat békét kötni, most is ragaszkodnak az önmegsemmisítő háborúhoz. Sarokba van szorítva az egész liberális elit, akik folyamatos korrupciós ügyeket ontanak, az Ukrajnába küldött töméntelen mennyiségű pénz jó része pedig az ukrán elit zsebébe vándorolt. A teljes káoszban pedig marad a háború, mint megoldás, azaz az önmegsemmisítés. Ez az, amiben mi, magyarok nem akarunk részt venni, tudjuk, hogy mit jelent belesodródni egy világháborúba, többször nem kérünk belőle.”

