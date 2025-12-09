Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Úgy tűnik, Batka kedvenc filmje pedig a Furfangos Nyesztyerka

Batka Zoltán
2025. 12. 09. 14:48
Batka Zoltán, Népszava: „Röviden: a 2018-ban látványosan letaszított Lázár felemelése praktikus lépés. »Tartsd közel magadhoz a barátaidat, még közelebb az ellenségeidet« – ez volt a Keresztapa kulcsmondata. A fáma szerint a film Orbán egyik kedvence. Akár igaz, akár nem, Orbán kőkeményen ezt a mintát követi. Magyar Péter és a Tisza Orbán számára egy krónikus nyűg.”

