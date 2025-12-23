Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ugyanaz a hang, ugyanaz a mentalitás

Ugyanaz a hang, ugyanaz a mentalitás

Szánthó Miklós
2025. 12. 23. 6:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós Facebook: „A bolsevista baloldali elit abban a hitben él, hogy mindent megengedhet magának – hiszen a Soros-féle médiagépezet majd úgyis tisztára mossa a nap végén. Ők kiáltanak diktatúrát hazánkra, miközben valójában ők azok, akik már a legenyhébb kritikát sem képesek elviselni. A hazai baloldal sem kivétel: elég 2006-ig visszatekinteni, de ha Ruszin-Szendi Romuluszt vagy Magyar Pétert hallgatjuk, ugyanazzal a hanggal, ugyanazzal a mentalitással találkozunk. Magyarországon a jobboldalnak köszönhetően, csak úgy mint a hétköznapokat, a karácsonyi időszakot is biztonságban tölthetjük, de elég egyetlen rossz választás és minden megváltozhat!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.