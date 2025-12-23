Ugyanaz a hang, ugyanaz a mentalitás

Szánthó Miklós Facebook: „A bolsevista baloldali elit abban a hitben él, hogy mindent megengedhet magának – hiszen a Soros-féle médiagépezet majd úgyis tisztára mossa a nap végén. Ők kiáltanak diktatúrát hazánkra, miközben valójában ők azok, akik már a legenyhébb kritikát sem képesek elviselni. A hazai baloldal sem kivétel: elég 2006-ig visszatekinteni, de ha Ruszin-Szendi Romuluszt vagy Magyar Pétert hallgatjuk, ugyanazzal a hanggal, ugyanazzal a mentalitással találkozunk. Magyarországon a jobboldalnak köszönhetően, csak úgy mint a hétköznapokat, a karácsonyi időszakot is biztonságban tölthetjük, de elég egyetlen rossz választás és minden megváltozhat!”