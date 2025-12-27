Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Újabb feljelentés

Újabb feljelentés

Cseh Katalin
2025. 12. 27. 14:59
Best of Október (10.25.) Cseh Katalin Facebook: „Őszintén, nehéz ezt szavakba önteni. Miközben Brüsszelben Európa jövőjéről, a szabadságról és a jogállamiságról tárgyalunk, otthon épp azok kerülnek célkeresztbe, akik hisznek az egyenlőségben és a sokszínűségben. Ott voltam a betiltott pécsi Pride-on, a nagyváradi Pride-on, és a budapesti Pride-on is. Láttam, milyen sokan gyűlnek össze, elutasítva a gyűlöletkeltést. Arra kértem az uniós biztost, hogy ne hagyják magukra a magyar LMBTQ-közösséget, és haladéktalanul lépjenek fel a jogfosztás ellen. Az uniós szabályok betartása nem lehet opcionális: nem engedhetjük, hogy bárkit megbüntessenek azért, mert kiáll az alapvető jogokért!”

