„Univerzális Bütyök”

Ambrózy Áron Facebook: „Tök vicces, anyámra írnak rá privátban a tiszás gyogyósok, hogy Orbán megbukott, készüljön az új világra. Mindezt szaknyelvi környezetben. Bütyökről meg olyan hozsannákat írnak, hogy a magamfajta tekintélyelvű, személyi kultuszt építő propagandista inkább leadja a szerelést az öltözőben. Éppen csak azt nem írták meg, hogy mióta Bütyököt követik, sokkal egészségesebb a székletük.”
Így írnak ők – December 18., délelőtt
