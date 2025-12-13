Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ursula von der Leyen Európa diktátora”

Ambrózy Áron
2025. 12. 13. 14:41
Ambrózy Áron, Origo: „A bizottság elnöke a uniós szerződések hírhedt 122. cikkére hivatkozik, ami mindközönségesen hazugság, csalás, a jog sárba tiprása, mert Ukrajna nem része az EU-nak, gazdasági veszélyhelyzetet meg pont az okozna, ha lenyúlják a pénzt. Ursula von der Leyen érve az, hogy az ellopott orosz pénz visszafizetése komoly gazdasági sokként érné az érintett országokat, ez gazdasági veszélyhelyzet lenne, ezért neki diktátornak kell lennie, hogy egyedül dönthessen a pénz ellopásáról. Azért írtam le mégegyszer, mert Ursula tényleg ekkora elmebeteg. Ő okozza azt a veszélyhelyzetet, amire hivatkozva diktátorrá emeli magát. Élőszóban ilyenkor szoktuk mondani a végén, hogy ba**meg.”

