Vádak: „migrációs mesebeszéd, bűvös rezsimágia, orosz vérolaj és vérgáz”

Balassa Tamás Népszava: „Orbán tréfásnak szánt nyilatkozata szerint ő ma Magyarország legsikeresebb lókupece. Szerintünk ez tételesen túlzott magabiztosság. A lókupecszakma nem tréfadolog. A hátas (igás) általános állapota, fogazata, izomzata, csontozata, lábazata (hőőő) nem tűr szemfényvesztést. A Fidesz török (és nem török) barátságának üzemanyaga nem más, mint a migrációs mesebeszéd, a bűvös rezsimágia, meg az orosz vérolaj és vérgáz üzlete. Mindért megfizetünk. A kupec elad, a kupec elvesz. A ló döglődik. A bíró egyre idegesebb.”