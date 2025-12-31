Vajon kire gondol a költő?

Raskó György, Facebook: „Sőt! Minél vadabb dolgokat mond egy politikus, minél faragatlanabb, kegyetlenebb, annál inkább vonzódnak hozzá a tömegek. Nehéz megérteni, nem szabad elfogadni, hogy így van, de úgy tűnik egyelőre nincs esély a folyamat megállítására, pláne nincs annak visszafordítására. "csak én, csak az én pártom, csak az én országom számít, nem kell tekintettel lennem mások érdekeire. Ezen divatos magatartásnak azonban belátható időn belül súlyos következménye lesz: ellenségeskedés nemzetek, népcsoportok, rasszok között, tomboló diktatúrák uralma, megvezetett tömegek szolgasorba taszítása és mint ultima ratio háború nemzetek, uniók, kontinensek között. Ahogy látom, a folyamat megállíthatatlan és végzetes irányú.”