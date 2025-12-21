Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Van akinek igen, van akinek nem, Török „elemez”

Török Gábor
2025. 12. 21. 7:06
Török Gábor Facebook: „Akiknek ma szimpatikus volt Áder János megjelenése a Fidesz kampányrendezvényén, bizonyára akkor sem vonták volna fel a szemöldöküket, ha mondjuk 2002-ben a választás előtt Göncz Árpád a Horn-kormány eredményeit ismerteti az akkori ellenzék egyik kampányműsorában. Akiknek pedig ellenszenves volt a mai, bizonyára azt is rossz szemmel nézték volna.”

