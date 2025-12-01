Van, akinek semmi sem szent

Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Bár említett valami olyasmit, hogy kétféle advent van ma Magyarországon. Ahogy mondta: az egyik a szeretetről és a családi békéről szól, és van egy, ami a pénzről és a hatalomról szól. Khm… hát igen. Tudjuk, láttuk vasárnap, de azért köszönjük, hogy pluszban fel is hívja rá a figyelmet. Szóval miközben a kiskuki Heródes fizetett propagandistákról, hatalomról, döbrögikről, oligarchákról beszélt, és a karácsony szellemében már ki is osztotta magának azt a szerepet, hogy ő nyeri meg a választást, mi többen azon gondolkoztunk, hogy jó lenne egy olyan adventi időszak, amikor tényleg csend és béke van. Nemcsak Ukrajnában, hanem a Facebookon, a fejekben és a szűk környezetünkben is. De talán majd április közepétől nem ordítozik a bohóc, és mind megnyugodhatunk. Addig viszont úgy tűnik, hogy a szektának ez az időszak sem lesz szent, sem ünnepi, sem csendes. Mert valakinek semmi sem szent és semmi sem drága, ha sürgeti az idő, a megbízók bosszúja, és retteg attól, ami azután lesz, hogy leszerepel. A többieknek áldott, békességgel teli adventi készülődést kívánunk!”