Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Van, akinek semmi sem szent

Van, akinek semmi sem szent

Dezse Balázs
2025. 12. 01. 14:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Bár említett valami olyasmit, hogy kétféle advent van ma Magyarországon. Ahogy mondta: az egyik a szeretetről és a családi békéről szól, és van egy, ami a pénzről és a hatalomról szól. Khm… hát igen. Tudjuk, láttuk vasárnap, de azért köszönjük, hogy pluszban fel is hívja rá a figyelmet. Szóval miközben a kiskuki Heródes fizetett propagandistákról, hatalomról, döbrögikről, oligarchákról beszélt, és a karácsony szellemében már ki is osztotta magának azt a szerepet, hogy ő nyeri meg a választást, mi többen azon gondolkoztunk, hogy jó lenne egy olyan adventi időszak, amikor tényleg csend és béke van. Nemcsak Ukrajnában, hanem a Facebookon, a fejekben és a szűk környezetünkben is. De talán majd április közepétől nem ordítozik a bohóc, és mind megnyugodhatunk. Addig viszont úgy tűnik, hogy a szektának ez az időszak sem lesz szent, sem ünnepi, sem csendes. Mert valakinek semmi sem szent és semmi sem drága, ha sürgeti az idő, a megbízók bosszúja, és retteg attól, ami azután lesz, hogy leszerepel. A többieknek áldott, békességgel teli adventi készülődést kívánunk!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.