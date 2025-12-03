Védjen meg téged az MZP

Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Közvélemény-kutatási adatok jönnek és mennek a nyilvánosságban. A balos cégek szerint Magyar Péter toronymagasan vezet (ahogy Márki-Zay 2021-ben), a pontosan mérők szerint pedig a kormánypártok vannak előnyben. Hogy melyik lehet ezek közül az igaz, arra választ jelent, hogy a négy évvel ezelőtt csúfosan megbukott Márki-Zay Péter vitatkozik Magyar Péter helyett. És a balos sajtó ezért imádja. Ha Magyar Péter a messiás, MZP legalább félisten most a baloldali sajtóban. Ugyanazt az ámokfutást adja elő, amit 4 évvel ezelőtt, hasonló eredménnyel: össze-vissza beszél, mindenkit összezavar – legfőképp saját magát –, és végül ellovagol a naplementébe. Egy jelentős különbség van csak ezúttal, Márki-Zay nem a saját nevében rendezi az ámokfutását, hanem Magyar Péter elmebaját szervezték ki neki.”