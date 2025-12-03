Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Védjen meg téged az MZP

Védjen meg téged az MZP

Szalai Szilárd
2025. 12. 03. 15:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Közvélemény-kutatási adatok jönnek és mennek a nyilvánosságban. A balos cégek szerint Magyar Péter toronymagasan vezet (ahogy Márki-Zay 2021-ben), a pontosan mérők szerint pedig a kormánypártok vannak előnyben. Hogy melyik lehet ezek közül az igaz, arra választ jelent, hogy a négy évvel ezelőtt csúfosan megbukott Márki-Zay Péter vitatkozik Magyar Péter helyett. És a balos sajtó ezért imádja. Ha Magyar Péter a messiás, MZP legalább félisten most a baloldali sajtóban. Ugyanazt az ámokfutást adja elő, amit 4 évvel ezelőtt, hasonló eredménnyel: össze-vissza beszél, mindenkit összezavar – legfőképp saját magát –, és végül ellovagol a naplementébe. Egy jelentős különbség van csak ezúttal, Márki-Zay nem a saját nevében rendezi az ámokfutását, hanem Magyar Péter elmebaját szervezték ki neki.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.