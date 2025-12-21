Hont András Facebook: „Mi a véleményed arról, hogy a Megváltó úr az Ismerős Arcok Nélküled című számára vonult be ma Szegeden? Nagyon helyes, vissza kell venni a Fidesztől a nemzeti jelképeket, például a Nélküledet. A kiábrándult fideszeseknek ez kell vidéken, például egy olyan narancsos fellegvárban, mint Szeged. Végre valaki véget vet a hamisításnak! A Nélküled valójában egy baloldali-liberális-igazikonzervatív himnusz, mint például amilyen öltözékben a bocskai vagy íróban Wass Albert. A Tisza a Fidesz kapudrogja, és áprilistól már csak beábrándult fideszes lesz az országban. A választói csoportokat onnantól már csak olyasmik különböztetik meg egymástól, mint például, hogy semmi.”