Vitályos Eszter erkölcstelen – állítja Ágnes asszony

Brüsszel újabb lépést tett Ukrajna gyorsított uniós tagsága felé

A svéd EU-ügyi miniszter ráadásul elszólta magát: Brüsszel azzal számol, hogy ha az áprilisi választáson a Tisza Párt győz, akkor nincs több akadály Ukrajna EU-tagsága előtt.