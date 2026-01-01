Szánthó Miklós, Facebook: „Hazánkban sem ismeretlen a baloldali gyűlöletkeltés jelensége: elég csak Magyar Péterre, Ruszin-Szendi Romuluszra, Majkára vagy Krúbira gondolni – akik a baloldali sajtó tapsa közepette lökdösnek újságírót, vagy épp rácsapják a kezére a kocsiajtót, akasztással vagy lövéssel fenyegetnek. Látjuk, hová vezet ez: nemcsak a Trump és Kirk elleni merényletek intenek óvatosságra, hanem Robert Fico meglövése vagy a Babiš elleni támadás is a kampány idején. Nem engedhetjük, hogy Magyarország is erre az útra lépjen! A baloldal politikai hergelésének véget kell vetni, mielőtt a szavakból visszafordíthatatlan tettek lesznek!”