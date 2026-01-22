Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A batidai nagybirtokos kisemberkedése”

„A batidai nagybirtokos kisemberkedése”

Tarr Zoltán
2026. 01. 22. 14:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarr Zoltán, Facebook : „Van egy új műfaj a magyar közéletben: a batidai nagybirtokos kisemberkedése. Itt tényleg a valóság írja a szatírát. Lázár János azzal támadta meg Kapitány Istvánt, hogy fogalma sincs, hogyan lehet „120 ezer forintból kifizetni a gázt meg a villanyt”. Értik? Lázár János tesz ilyen kijelentést. Az a Lázár, akinek a saját vagyonnyilatkozata szerint 200 milliója van értékpapírban, 60 millió a bankszámlán, 30 millió készpénzben, és közben negyven feletti ingatlanportfóliót épített fel a politikusi pályafutása során. A „120 ezres valóságot” ő valóban nem ismeri – legfeljebb kommentálja.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpeti marhái

Marhatermelők

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.