Tarr Zoltán, Facebook : „Van egy új műfaj a magyar közéletben: a batidai nagybirtokos kisemberkedése. Itt tényleg a valóság írja a szatírát. Lázár János azzal támadta meg Kapitány Istvánt, hogy fogalma sincs, hogyan lehet „120 ezer forintból kifizetni a gázt meg a villanyt”. Értik? Lázár János tesz ilyen kijelentést. Az a Lázár, akinek a saját vagyonnyilatkozata szerint 200 milliója van értékpapírban, 60 millió a bankszámlán, 30 millió készpénzben, és közben negyven feletti ingatlanportfóliót épített fel a politikusi pályafutása során. A „120 ezres valóságot” ő valóban nem ismeri – legfeljebb kommentálja.”