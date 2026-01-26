„A batidai rém letépte a láncát”

Ruszin-Szendi Romulusz Facebook : „Amikor a hatalom már nem beszél, hanem harap Lázár János alatt látványosan csúszik ki a talaj. És minél jobban csúszik, annál dühösebben, aljasabban tapos lefelé. Nem vitázik, nem érvel, nem vezet – támad. Mint egy láncáról elszabadult pitbull, amely már nem ura önmagának, csak harap, amerre lát.”