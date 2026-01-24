Kötter Tamás, Facebook: „Nem kérdés, hogy a brüsszeli-ukrán koprodukcióban fejlesztett Tisza applikációban az fújja majd a passzát szelet, akit a befektetők erre kijelölnek. És ez nem választási eredmény, hanem helyzet függő. Könnyen elképzelhető a hajrában egy Medgyessy variáció vagy a választások után egy Gyurcsány előlép verzió. De, ami a lényeg, sem az egyszeri Tiszásnak, sem a kólásdobozokra irt neveknek (helyi képviselők -már ha lesznek) nem sok közük lesz hozzá; ugyanis a befektetők nem kíváncsiak a dolgozók véleményére.”
Így írnak ők – Január 24., délelőtt
