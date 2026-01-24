A bukott politikus Lázár bukásában reménykedik

Fekete-Győr András Facebook: „Lázár János, le a kalappal: ilyen látványos politikai öngyilkosságot rég követtek el élő egyenes adásban. Amit most műveltél, azt egyszer még tanítani fogják a politikatudományi szakokon a „hogyan nullázzuk le a saját jövőnket egyetlen mondattal” című kurzuson. Ha valaha volt is egy fikarcnyi esélyed arra, hogy a rezsim bukása után te vedd át Orbán helyét a Fidesz élén, minden bizonnyal annak nyugodtan búcsút inthetsz.”