A csak a jobboldalra vonatkozó Facebook korlátozás

Kertész Dávid, Origo: „Bár a Facebook elméletben letiltotta a politikai hirdetéseket, azonban valljuk be, tudjuk jól, a korlátozás továbbra is csak a jobboldalra vonatkozik. Legalábbis hazánkban, ahol Dávid Dóra, alias MetaMaca a közösségi portál képviseletében került be az EP-be Magyar Péter pártján keresztül. Igen, tudom, nem illik ilyen dehumanizáló nevekkel illetni valakit, de a MetaMaca, mint Dávid Dóra eposzi jelzője már akkor bekerült a köznyelvbe, mikor Magyar Péter átejtőernyőzte őt a Facebook igazgatóságából az Európai Parlamentbe. A hölgy meg is köszönte szépen, így fordulhat elő, hogy Magyar posztjait már többen lájkolják, mint Trumpét.”