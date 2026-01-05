délutánÍgy írnak Őkgyűjtemény

A felelőtlen bevándorláspolitika következményei

A felelőtlen bevándorláspolitika következményei

Dúró Dóra
2026. 01. 05. 14:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dúró Dóra, Facebook: „Migránsohordák gyújtották fel és verték szét az európai nagyvárosokat szilveszter éjjelén – még a mentőket sem kímélték a hálás bevándorlók. Szilveszter éjszakáján súlyos rendbontások rázták meg Belgium egyik legnagyobb városát, Antwerpent. Gyújtogatások, vandalizmus és utcai összecsapások zajlottak, miközben a hivatalos megszólalások ezúttal is elmaszatolták a felelősséget, amikor az elkövetőket pusztán »fiatalok csoportjaiként« nevezték meg. A képsorok azonban világosan mutatták: a közrenddel szembeni nyílt erőszak uralta az éjszakát, és az ünneplés helyét a féktelen randalírozás vette át. A rendbontók nem álltak meg a rongálásnál: célponttá váltak a rendőrök és a mentőszolgálatosok is. Több helyen pirotechnikai eszközökkel támadták az életmentésre érkező egységeket, fenyegetésekkel és fizikai erőszakkal akadályozták a munkájukat. Hasonló jelenetek zajlottak Hollandia és Németország több városában is, ahol a tűzijátékot nem ünneplésre, hanem a rendfenntartók elleni támadásra használták. Nem elszigetelt túlkapásokról van tehát szó, hanem ez már visszatérő mintázat Nyugat-Európa nagyvárosaiban. A Mi Hazánk szerint mindez a felelőtlen bevándorláspolitika következménye, amely relativizálta az erőszakot és feladta a rendhez való jogot.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.