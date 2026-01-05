A felelőtlen bevándorláspolitika következményei

Dúró Dóra, Facebook: „Migránsohordák gyújtották fel és verték szét az európai nagyvárosokat szilveszter éjjelén – még a mentőket sem kímélték a hálás bevándorlók. Szilveszter éjszakáján súlyos rendbontások rázták meg Belgium egyik legnagyobb városát, Antwerpent. Gyújtogatások, vandalizmus és utcai összecsapások zajlottak, miközben a hivatalos megszólalások ezúttal is elmaszatolták a felelősséget, amikor az elkövetőket pusztán »fiatalok csoportjaiként« nevezték meg. A képsorok azonban világosan mutatták: a közrenddel szembeni nyílt erőszak uralta az éjszakát, és az ünneplés helyét a féktelen randalírozás vette át. A rendbontók nem álltak meg a rongálásnál: célponttá váltak a rendőrök és a mentőszolgálatosok is. Több helyen pirotechnikai eszközökkel támadták az életmentésre érkező egységeket, fenyegetésekkel és fizikai erőszakkal akadályozták a munkájukat. Hasonló jelenetek zajlottak Hollandia és Németország több városában is, ahol a tűzijátékot nem ünneplésre, hanem a rendfenntartók elleni támadásra használták. Nem elszigetelt túlkapásokról van tehát szó, hanem ez már visszatérő mintázat Nyugat-Európa nagyvárosaiban. A Mi Hazánk szerint mindez a felelőtlen bevándorláspolitika következménye, amely relativizálta az erőszakot és feladta a rendhez való jogot.”