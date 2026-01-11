Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Fidesz programja és értékei változatlanok”

„A Fidesz programja és értékei változatlanok"

Mráz Ágoston Sámuel

Mráz Ágoston Sámuel
2026. 01. 11.
Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Ugyanakkor a kormánypárt személyi összetételében ugyan megváltozott, de programja és értékei változatlanok: no war, no gender, no migration volt Orbán beszédének fő íve. Október 23. után ismét, külön is megszólította a fiatalokat: itt még van »növekedési potenciálja« a kormánypártnak. Ha szimpátiaszavazást tartanának, lehet, hogy a fiatalok nem lennének fideszesek, de ha az alternatívát megismerik (sorkötelesség) annál inkább. Az egész kongresszust átszőtte a széles nemzetközi kapcsolatrendszer sikerjelentése: Orbánon kívül két EU-s miniszterelnök, az argentin elnök és az izraeli miniszterelnök, az európai konzervatívok elnöke (Morawiecki), az FPÖ, Vox stb. vezetői is támogatták a Fideszt. Elszigetelődésről szó sem lehet, ha valaki el van szigetelődve, az Brüsszel: az emberektől és a valóságtól.”


 

