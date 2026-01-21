Anikay Antal, Index: „A harmadik világháború elkerülése nem erkölcsi állásfoglalásokon, hanem konkrét döntéseken múlik. Nem azon, hogy ki beszél hangosabban az igazságról, kinek a médiája hatékonyabb, hanem azon, hogy ki hajlandó időben fékezni. A történelem ugyanis nem a szándékokat, hanem a következményeket jegyzi fel. A harmadik világháború, ha mégis bekövetkezik, nem egyetlen döntés következménye lesz, hanem erkölcsi és stratégiai vakságok láncolatáé. A háború elkerülése nem hősiességet, hanem józanságot igényel. Nem győzelmet, hanem megállást. És annak belátását – mindenki részéről –, hogy itt senki sem győzhet. A győzelmet kizárólag a béke és az együttműködés jelentheti. Ennek nem létezik elfogadható alternatívája.”